WEGA moved in
Entire cache of weapons discovered in Viennese man (82)
Early on Thursday morning, the police and ambulance service responded to a call-out in Vienna-Josefstadt - actually to provide medical assistance to an 82-year-old man. But what the officers found in his apartment set alarm bells ringing.
There were several firearms in his apartment, as well as cutting and stabbing weapons and even a prohibited walking stick with a metal tip. But that was not all: objects with a National Socialist background were also discovered.
Weapons seized
The WEGA special unit was immediately called in to seize the weapons. Charges were filed against the pensioner under the Weapons Act and the Prohibition Act, and he was also given a temporary weapons ban.
The 82-year-old was subsequently taken to hospital. The investigation is continuing.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.