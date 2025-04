„Sind von der SÜBA-Pleite schon sehr überrascht“

„Es gab erst ein Gespräch...“

Wie es nun weitergeht, steht in den Sternen. Im Rathaus zeigt man sich sehr überrascht von den jüngsten Entwicklungen. „Seitens der SÜBA wurde uns stets versichert, dass an dem Projekt festgehalten wird. Erst vor einigen Wochen gab es dazu ein Gespräch“, sagt Stadtsprecher Thomas Kainz. Die Hoffnung auf eine Umsetzung der Pläne für Wohnungen, Handelsflächen, Hotel, Gastro und Kongresszentrum gibt man nicht auf. Bei der Immobilienmesse MIPIM in Frankreich sei das ehemalige Leiner-Stammhaus Gesprächsthema gewesen. „Einige Investoren zeigen großes Interesse“, so Kainz.