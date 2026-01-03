Vorteilswelt
Noch etwas unternehmen

Spaß zum Ferien-Ende

Burgenland
03.01.2026 11:00
Eislaufen in Podersdorf mit Eis-Garantie unabhängig vom Wetter
Eislaufen in Podersdorf mit Eis-Garantie unabhängig vom Wetter(Bild: David Pokorny/ Podersdorf am See)

Attraktive Ausflugsziele locken im gesamten Bundesland zum Ferien-Enspurt. Ob Sport und Bewegung im Freien oder Historische Entdeckungen – Abenteuer für die ganze Familie.

0 Kommentare

Trotz Klimawandels bietet sich heuer ein klassisches Freizeitvergnügen für das letzte Ferienwochenende im Winter an: Podersdorf hat mit „Podo on Ice“ noch bis März wetterunabhängige Garantie für Eislauf-Spaß mit der ganzen Familie. Am Samstag läuft der Betrieb auf der 600 m² großen Echt-Eisbahn von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Schlittschuhe können ausgeborgt werden. Wer das Winterwunder Mörbisch noch nicht gesehen hat, kann das dieses Wochenende zum letzten Mal nachholen.

Winterführung auf Burg Forchtenstein.
Winterführung auf Burg Forchtenstein.(Bild: Burg Forchtenstein)

Wandern bei Vollmond oder Planschen in der Wärme
 In Bad Tatzmannsdorf können sich Kurzentschlossene online am Samstag noch bis 11.30 Uhr für eine Vollmondwanderung mit Sagen anmelden. Die Führung dauert von 19.30 bis 21 Uhr (www.bad.tatzmannsdorf.at). Familien, die es gerne warm haben, sind in der rundum neu in Stand gesetzten Avita-Theme gut aufgehoben. Thermenbesuche bieten sich als klassischer Ferienausklang auch in Stegersbach, Loipersdorf, Lutzmannsburg oder etwa Frauenkirchen an. Familien mit größeren Kindern, die sich in der frischen Luft in lustiger Begleitung bewegen wollen, sollten eine Alpaka- oder Lamawanderung andenken. Der Elfenhof in Güssing ist Burgenland-Card-Partner und bietet Rabatt.

Planschen für die ganze Familie in der Avita-Therme.
Planschen für die ganze Familie in der Avita-Therme.(Bild: Avita Resort)

Auf der Friedensburg Schlaining findet am Sonntag um 14.00 Uhr die Führung „Wo die Ritter wohnen“ für Kinder von 6 bis 10 Jahren statt. Wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk sind empfohlen. Historisch interessierte Familien können sich am Wochenende auf Burg Forchtenstein einer Winterführung anschließen, bei der es unter anderem Küche und Backstube zu sehen gibt. Im Schloss Esterhazy in Eisenstadt gibt es am Sonntag um 14 Uhr eine Führung in Kostümen passend zum fürstlichen Hof.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
