Spaß zum Ferien-Ende

Wandern bei Vollmond oder Planschen in der Wärme

In Bad Tatzmannsdorf können sich Kurzentschlossene online am Samstag noch bis 11.30 Uhr für eine Vollmondwanderung mit Sagen anmelden. Die Führung dauert von 19.30 bis 21 Uhr (www.bad.tatzmannsdorf.at). Familien, die es gerne warm haben, sind in der rundum neu in Stand gesetzten Avita-Theme gut aufgehoben. Thermenbesuche bieten sich als klassischer Ferienausklang auch in Stegersbach, Loipersdorf, Lutzmannsburg oder etwa Frauenkirchen an. Familien mit größeren Kindern, die sich in der frischen Luft in lustiger Begleitung bewegen wollen, sollten eine Alpaka- oder Lamawanderung andenken. Der Elfenhof in Güssing ist Burgenland-Card-Partner und bietet Rabatt.