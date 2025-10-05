Guter Einstand für neues Frankfurter „Tatort“-Team

Nach dem spektakulären Ende des Mordermittlerduos Anna Janneke und Paul Brix wagt der Frankfurter „Tatort“ einen ganz besonderen Neustart: Nicht nur hat das neue Duo, bestehend aus Melika Foroutan als Maryam Azadi und Edin Hasanovic als Hamza Kulina, Migrationshintergrund und bringt damit Diversität in die Krimireihe. Die beiden werden auch ausschließlich so genannte Cold Cases lösen, und zwar in der „Abteilung für Altfälle“, was freilich nicht ganz so lässig klingt wie der englische Begriff. Die Abteilung wird im Gegensatz zur Mordkommission gering geschätzt und fristet ihr Dasein in einem finsteren Keller. Auch für Hamza Kulina ist es eine Strafversetzung, als er seine Kisten packen muss und zu seiner neuen Chefin Maryam Azadi stößt. Doch schnell erkennt er, wie spannend es sein kann, längst vergessene Mordfälle aufzuklären ...