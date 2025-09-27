Vorteilswelt
Mit gestohlenem Auto

Minderjährige liefern sich Fluchtjagd mit Polizei

Wien
27.09.2025 12:54
Die Jugendlichen waren mit dem gestohlenen Pkw eineinhalb Tage in Wien und NÖ unterwegs.
Die Jugendlichen waren mit dem gestohlenen Pkw eineinhalb Tage in Wien und NÖ unterwegs.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Sechs Minderjährige sind mit einem von ihnen gestohlenen Auto eineinhalb Tage durch Wien und Niederösterreich gefahren und Freitagmittag von der Wiener Polizei gestoppt worden. Nach einem Unfall flüchteten die Insassen zunächst vor der Polizei – vier von ihnen konnten geschnappt werden.

Der Pkw war mit sechs Personen überladen und die Burschen hatten mit ihrer aggressiven Fahrweise unter anderem einen anderen Lenker zum Abbremsen genötigt und zwei Mal ohne zu bezahlen aufgetankt. Das Auto wurde Donnerstagfrüh in Wien-Leopoldstadt gestohlen, wie die Erhebungen ergaben, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag. Das Fahrzeug dürfte unversperrt gewesen sein, der Schlüssel befand sich im Inneren.

Jugendlicher saß im Kofferraum
Die Burschen unternahmen damit unter anderem eine Spritztour nach Korneuburg, hieß es laut Polizeibericht. Weil nicht genügend Sitzplätze für sechs Personen vorhanden waren, saß auch jemand im Kofferraum, berichtete Dittrich.

Am Freitagmittag wurde die Polizei schließlich alarmiert: Ein Pkw wurde von einem Minderjährigen rücksichtslos durch den Verkehr in Wien-Donaustadt gesteuert. Als die Beamten den Wagen stellten und den Lenker zum Anhalten aufforderten, gab dieser Gas und raste davon.

Erst im Bezirk Leopoldstadt konnte das Auto gestoppt werden – nach einer Kollision mit einem geparkten Fahrzeug. Die sechs Jugendlichen sprangen aus dem Wagen und versuchten zu fliehen, vier von ihnen konnten von der Polizei geschnappt werden.

Mehrere Pkw-Einbrüche gestanden
Ein 14- und ein 15-Jähriger wurden festgenommen, zwei weitere Buben – zwölf und 13 Jahre alt – ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-Jährige gestand mehrere Pkw-Einbrüche in Wien und Niederösterreich und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Bei den Jugendlichen wurde Diebesgut, darunter Kleidung, Taschen und Dokumente, sichergestellt. Der 15-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht. Wer das Fahrzeug gelenkt hatte, war noch unklar. Weitere Ermittlungen laufen, betonte der Polizeisprecher.

