Minderjährige liefern sich Fluchtjagd mit Polizei

Der Pkw war mit sechs Personen überladen und die Burschen hatten mit ihrer aggressiven Fahrweise unter anderem einen anderen Lenker zum Abbremsen genötigt und zwei Mal ohne zu bezahlen aufgetankt. Das Auto wurde Donnerstagfrüh in Wien-Leopoldstadt gestohlen, wie die Erhebungen ergaben, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag. Das Fahrzeug dürfte unversperrt gewesen sein, der Schlüssel befand sich im Inneren.