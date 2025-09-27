MotoGP in Motegi
LIVE: Who will win the sprint race in Motegi?
Marc Marquez was beaten by team-mate Francesco Bagnaia in the sprint race in Motegi on Saturday. However, because the Ducati star finished ahead of his brother Alex (10th), the Spaniard is now on the verge of the crown.
After his second place in the sprint, Marc Marquez now has the chance to be crowned World Champion in the race in Japan on Sunday (7 a.m./live in the sportkrone.at ticker).
To do so, he must leave Motegi with a 185-point lead over his brother Alex; the two are currently separated by 191 points.
Here is the final standings:
Podium for KTM
Good news for KTM: young star Pedro Acosta finished third on the podium.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
