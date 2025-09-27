„Pakt zerstört einziges Projekt, das da gut läuft“

Er betont, dass Raabs keinen Notarzt bekomme, nicht einmal einen Rettungswagen mit Sanitäter, der in Venenpunktion geschult ist, wie es an 86 anderen Orten in NÖ vorgesehen ist. Dafür habe man den Standort Waidhofen verstärkt. Das macht Wege zu den Patienten in der Peripherie aber extrem weit. Und damit „stirbt“ auch der 141 Ärztenotdienst, der von dort aus ein riesiges Rayon abdeckt.