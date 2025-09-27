„Pakt zerstört einziges Projekt, das da gut läuft“

Eine Region kämpft um ihre ärztliche Versorgung, die gut läuft, aber im neuen System und damit im Niederösterreichischen Gesundheitspakt keinen Platz mehr bekommt. Eine klare Absage für den Notarzt-Teil des Projekts kommt von Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer. Damit steht aber auch die weitere Versorgung auf dem Spiel.
Klare Ansage von Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer zum Vorzeigemodell des Sondernotarztstützpunktes im Pflegeheim Raabs an der Thaya. Dort schlägt man nachts mit einem Kombinationsprojekt aus Notarzt, Ärztedienst 141 und medizinischer Versorgung des Pflegeheims drei Fliegen mit einer Klappe. Das System läuft seit 18 Jahren, die „Krone“ berichtete.
Weil sich die Notarztausbildung deutlich geändert habe und heute fast nur mehr Anästhesisten wegen dieser Ausbildung auch Notärzte werden, habe sich das System, das bisher bestens funktioniert hat, aber überholt, sagt Fohringer.
Er betont, dass Raabs keinen Notarzt bekomme, nicht einmal einen Rettungswagen mit Sanitäter, der in Venenpunktion geschult ist, wie es an 86 anderen Orten in NÖ vorgesehen ist. Dafür habe man den Standort Waidhofen verstärkt. Das macht Wege zu den Patienten in der Peripherie aber extrem weit. Und damit „stirbt“ auch der 141 Ärztenotdienst, der von dort aus ein riesiges Rayon abdeckt.
Pilotprojekt stirbt ohne Notarztressourcen
„Was machen Mütter, deren Kinder in der Nacht 40 Grad Fieber haben? Den Sanitäter rufen“, schüttelt Karlheinz Schmidt den Kopf, der das außerordentliche Pilotprojekt für den ländlichen Raum entwickelte und erfolgreich betreibt. Ohne Ressourcen des Notarztdienstes – Rettungsauto und Sanitäter werden etwa zur Verfügung gestellt – stirbt das Projekt, ist sich Schmidt sicher.
Von Gesundheitslandesrätin Eva Prischl heißt es, dass es unbedingt Ersatz für die 141-Versorgung dort geben müsse. Kurienobfrau Dagmar Fedra-Machacek gibt dem Projekt indes Rückendeckung: „Das Land zerstört gerade genau das, was es sucht!“
