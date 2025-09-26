Stefan Urban: „Es macht uns unheimlich stolz“

Am vergangenen Wochenende holt Österreichs Herren-Doppel sensationell Gold bei der erst zweiten Europameisterschaft. In Rom setzen sich die gebürtigen US-Amerikaner Stephen Preissler und Prycen Haas im Endspiel durch. In der Vorrunde gehen zwei österreichische Staatsmeister an den Start. Egal wer wieviel im Einsatz gewesen ist: Es macht alle Beteiligten stolz!