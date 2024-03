Raiffeisenverband übernimmt „Flachgau-Mitte“

WKSTA hat bereits Erhebungen eingeleitet

Die Raiffeisenbank Flachgau Mitte hatte in den vergangenen drei Jahren an drei Bauträger Kredite in der Höhe von mehr als 20 Millionen Euro vergeben. Zwei Treuhänder verwendeten die ausbezahlten Kredite mutmaßlich widmungswidrig, grundbücherliche Besicherungen wurden nicht ordnungsgemäß durchgeführt.