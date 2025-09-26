Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forum

Billa-Pickerl: Der Überklebenswille zählt (doch)

Community
26.09.2025 12:48
Billa steigt wieder auf die altbekannten Rabattpickerl um.
Billa steigt wieder auf die altbekannten Rabattpickerl um.(Bild: Pail Sepp)

Nach etlichen Beschwerden und viel Tumult sind sie wieder da: Die physischen Rabattpickerl. Vor kurzem gab es einen Umstieg auf die jö-App, um Rabatte mit dem Handy einzulösen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, denn Billa setzt voll und ganz auf die herkömmlichen Aufkleber. Doch es stellt sich die Frage, wieso nicht beides?

0 Kommentare

Als Wiedergutmachung erhält nun jeder 4 Pickerl statt 3 und eines davon ist sogar ein 30 % Aufkleber. Dennoch sind einige Kunden unzufrieden, da jetzt die Sticker in der App nicht mehr anzuwenden sind. Viele hätten sich an das neue System bereits gewohnt und zusätzlich wird weniger Papier verschwendet. Andere sind dankbar dafür, dass das System jetzt wieder allen zur Verfügung steht, solange sie die Sticker in der Filiale oder von einer Zeitung erhalten.

Was halten Sie von der erneuten Änderung? Welche Variante der Aufkleber bevorzugen Sie? Wieso lässt Billa nicht beide Möglichkeiten zu? Welche Verbesserungen sollte die Supermarktkette als Nächstes angehen? Teilen Sie Ihre Meinungen zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren! 

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.461 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.158 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.168 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1711 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1368 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Forum
Forum
Welcher Star ist für Sie unersetzlich?
Frage der Woche
Befürchten Sie, dass Bargeld abgeschafft wird?
Forum
Verbrenner-Aus: EU gegen den Willen der Bürger?
Forum
Zu dick: Wie begeistern wir Kinder für Bewegung?
Forum
Drogen im Verkehr: Wie kann man das Problem lösen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf