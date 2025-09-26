Billa-Pickerl: Der Überklebenswille zählt (doch)

Als Wiedergutmachung erhält nun jeder 4 Pickerl statt 3 und eines davon ist sogar ein 30 % Aufkleber. Dennoch sind einige Kunden unzufrieden, da jetzt die Sticker in der App nicht mehr anzuwenden sind. Viele hätten sich an das neue System bereits gewohnt und zusätzlich wird weniger Papier verschwendet. Andere sind dankbar dafür, dass das System jetzt wieder allen zur Verfügung steht, solange sie die Sticker in der Filiale oder von einer Zeitung erhalten.