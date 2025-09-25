Greed as a motive?
Winegrower suspected of murder is now also insolvent
The Styrian winegrower who allegedly killed a 71-year-old widow is allegedly also insolvent - with millions of euros in debt. While he is in custody awaiting trial, his winery is also collapsing.
The case made headlines in the summer: on July 15, a well-known winegrower from Styria was taken into custody. Under strong suspicion of having committed a dastardly murder.
Drug administered without consent
To a wealthy, seriously ill widow (71) from Lower Austria. According to the criminal investigation department, the woman was "addicted" to the man, who was 14 years her junior; the man had therefore easily persuaded her to leave him her entire fortune. And after she had made a dying will, he administered the medication intended for an "authorized suicide" - allegedly against her will.
Greed is probably the motive for murder
In order to get hold of her villa, in which she had a lifelong right of residence. Greed is assumed to be the motive for the alleged crime.
My client's debts could only have become so high because he had been unable to look after his business since his arrest.
Anwalt Michael Dohr
Bild: EPA
The fact that insolvency proceedings have been opened against the suspect is now "fodder" for the public prosecutor's office. The winegrower's business is said to be several million euros in the red.
"My client's debts could only become so high because he has not been able to look after his company since his arrest," says his lawyer, Michael Dohr.
The trial against the winegrower - for the death of the 71-year-old woman - is scheduled to take place at the beginning of next year at the earliest.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
