Bombendrohungen gegen Schulen: Bursch verurteilt

Zwei Tage nach dem schrecklichen Amoklauf im BORG Dreierschützengasse in Graz startete eine Serie an Amok- und Bombendrohungen gegen Schulen im weststeirischen Stainz sowie St. Stefan ob Stainz. An insgesamt vier Tagen rückte ein Großaufgebot an Polizei aus und die Bildungseinrichtungen wurden evakuiert. Hunderte Schüler sowie deren Eltern und Lehrer waren traumatisiert. Am Ende wurde das Schuljahr an den betroffenen Schulen sogar frühzeitig beendet.