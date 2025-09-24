Vorteilswelt
In in Wien

Ein Herbst voller Genuss und Freude wartet

Wien
24.09.2025 16:00
Gemütliche Stunden: Bei den Stürmischen Tagen in Stammersdorf steht wieder der frische Sturm und ...
Gemütliche Stunden: Bei den Stürmischen Tagen in Stammersdorf steht wieder der frische Sturm und Heurigenkost im Mittelpunkt.(Bild: Krone KREATIV/Peter Tomschi)

Gemeinsam durch Wiens Weingärten wandern, schunkeln und feiern. Die Veranstaltungen in den nächsten Tagen und Wochen werden bunt

0 Kommentare

Der Herbst in Wien ist immer eine besonders stimmungsvolle Zeit. Nicht nur wegen der bunten Farben, sondern auch wegen der unzähligen Veranstaltungen, die es jetzt gibt. Die „Krone“ gibt einen ersten Überblick:

  • O’zapft is’ und das mitten in Wien. Ab morgen gastiert wieder die Kaiser Wiesn auf der Kaiserwiese beim Riesenrad. Bis zum 12. Oktober wird hier im Prater in gewohnter Manier gefeiert. Natürlich stilecht mit Dirndl und Lederhose. 700 Stunden Live-Musik und über 1900 Musiker sorgen in den 3 Festzelten, 5 Almen und im Freigelände für beste Oktoberfeststimmung. Das Festgelände öffnet täglich bereits ab 11.30 Uhr bei freiem Eintritt. Abends wird dann in den Festzelten geschunkelt. Tickets dafür gibt es ab 39 Euro.
Morgen feiert die Kaiser Wiesn 2025 im Prater – das größte Oktoberfest im Lande – seine ...
Morgen feiert die Kaiser Wiesn 2025 im Prater – das größte Oktoberfest im Lande – seine Eröffnung.(Bild: Stefan Burghart)
  • Auch der Wiener Weinwandertag am 28. und 29. September hat bereits Tradition. Die vier Routen führen durch die Bezirke 16, 19, 21 und 23. Neben den Hauptrouten gibt es auch kleinere Teilstrecken, die sich individuell kombinieren lassen. Alle Wege sind familienfreundlich angelegt. Für Gäste mit Kinderwagen stehen eigens gekennzeichnete Abschnitte zur Verfügung. Doch egal für welche Route man sich auch entscheidet – alle Wege führen bei Winzern vorbei, die ihre Köstlichkeiten aus Keller und Küche an beiden Tagen von jeweils 10 bis 18 Uhr anbieten. Gute Nachricht: Nach 14 Jahren Sperre ist die Mitterbergstiege in Döbling wieder offen.
Der Wiener Weinwandertag ist die perfekte Gelegenheit für eine genussvolle Entdeckungstour durch ...
Der Wiener Weinwandertag ist die perfekte Gelegenheit für eine genussvolle Entdeckungstour durch die Wiener Weingärten.(Bild: Mafalda Rakoš)
  • Die Ottakringer Seidl-Wandertage sind zurück! Von 1. bis 31. Oktober kann man in jedem Bezirk ein frisch gezapftes Seidl genießen. Ein Ticket gibt es um 49 Euro, alle 23 frisch gezapften Ottakringer sind inklusive.
Gute Tropfen verkosten und dabei auf die Stadt schauen: Der Wiener Weinwandertag ist beliebt bei ...
Gute Tropfen verkosten und dabei auf die Stadt schauen: Der Wiener Weinwandertag ist beliebt bei Alt und Jung.(Bild: fotosmitnats)
  • Die stürmischen Tage in Stammersdorf sind jedes Jahr der stimmungsvolle Ausklang der Weinfestsaison mit dem ersten Sturm, Kulinarik und Familienprogramm. Rund 50 Gastrostände – darunter mehr als 20 Winzer – öffnen am 4. und 5. Oktober in der schönsten Kellergasse Wiens von 13 bis 23 Uhr ihre Keller und Terrassen. Den Ausblick auf die Stadt aus dem Weingarten gibt es kostenfrei dazu. Der Eintritt ist frei.
Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Ähnliche Themen
Wien
HerbstDirndl
Wien
