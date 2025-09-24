„Merken nicht, wie sehr Eltern darunter leiden“

„Sie alle leiden darunter“

Mit seiner Botschaft reagierte der Spanier auf die zahlreichen Berichte über seinen Sohn, die ihm offenbar zu schaffen gemacht hatten. Jorge lassen Hass-Nachrichten mittlerweile kalt, anders sei das jedoch bei seiner Familie. „Ehrlich gesagt ist es mir selbst nach so vielen Jahren als Spitzensportler egal, ich lache sogar darüber, weil es Unsinn ist. Ich würde mir nur wünschen, dass die Leute konstruktive Kritik äußern, aber das können sie nicht, und das verletzt meine Familie. Und meine Familie muss es irgendwann rauslassen“, erklärte der 27-Jährige. „Die Leute merken nicht, wie sehr sie meiner Großmutter, meinem Großvater, meiner Mutter, meinem Bruder schaden. Sie alle leiden darunter.“