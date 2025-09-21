Nordic Combined
ÖSV fivefold victory at Olympic test in Predazzo!
The ÖSV men celebrated a fivefold victory at the Nordic Combined Summer Grand Prix competition in Predazzo!
Stefan Rettenegger led the Austrian quintet on Sunday in the test ahead of the Winter Olympics in Italy in February 2026, ahead of Franz-Josef Rehrl, Paul Walcher, Johannes Lamparter and Thomas Rettenegger. "That was a lot of fun. It feels incredibly cool," said Stefan Rettenegger after the last competition of the Summer Grand Prix.
"Let's see if we can pull off a quintuple victory in winter too!"
"Now we'll concentrate on training and then we'll see if we can pull off a quintuple victory in the winter as well," added Rettenegger, who also secured overall victory in the Summer Grand Prix with two successes in two participations.
"We are on the right track!"
Head coach Christoph Bieler was very satisfied, but added: "You have to assess it properly. It's summer and we're on roller skis. But we're on the right track." Rehrl set the hill record on the new Olympic hill with a jump of 139.5 m.
