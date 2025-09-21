Verletzungsteufel ließ „Maxi“ nicht in Ruhe

Nach einer guten ersten Saison in der Oststeiermark war die vergangene von vielen Verletzungen geprägt. Im Februar habe ich mir eine Schulterverletzung zugezogen. Kaum war ich fit, bin ich mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel ausgefallen. Als ich den überstanden hatte, passierte mir am anderen Oberschenkel das gleiche Malheur“, erzählt der Offensivmann von jener Zeit, als der Verletzungsteufel Stammgast bei ihm war.