Threat of a chaotic race?
Marko warns: “That would be almost too dangerous”
Shortly before the start of the Formula 1 Grand Prix in Baku(from 1pm here in the live ticker), Red Bull motorsport consultant Helmut Marko has warned of the effects of the weather on the street circuit. The possibility of it starting to rain during the race has set alarm bells ringing for the Austrian.
"The weather forecast predicts similar weather to qualifying. Heavy rain here is no fun. That would almost be too dangerous," warns Marko ahead of the race in Baku.
Chaos already in qualifying
Qualifying on Saturday was already affected by the weather. The strong wind became a challenge for the drivers and led to several accidents. Then there was also light rain. The red flag had to be waved six times.
This is why there is a lot of excitement in the paddock shortly before the start. The teams would prefer to avoid heavy rain. The narrow passages of the street circuit are challenging enough as it is.
