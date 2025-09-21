Lenker rast Polizei davon, gefährdet Menschenleben

Festnahme für mehrere Personen

Die Beamten nahmen vier Personen fest, die sich im Bereich des Fahrzeuges befanden. „Vorerst bestritten alle Insassen, das Fahrzeug gelenkt zu haben“, so die Polizei. Doch dann stellte sich heraus, dass es sich bei dem Lenker um einen 16-jährigen St. Veiter handelt. Er gab an, vor der Polizei geflüchtet zu sein, da er nicht im Besitz einer Lenkberechtigung sei und Panik bekommen habe.