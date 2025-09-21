Lenker rast Polizei davon, gefährdet Menschenleben

Zu einer wilden Verfolgungsjagd ist es in der Kärntner Landeshauptstadt gekommen. Ein 16-jähriger Alko-Lenker ohne Schein raste der Polizei in der Nacht davon und gefährdete mit seiner irren Fahrweise andere Menschenleben.
Eine Streife wurde am Samstag kurz vor Mitternacht auf einen Autolenker aufmerksam. „Es war die auffällige Fahrweise des Lenkers. Er war gerade dabei, von einem Disco-Parkplatz wegzufahren“, heißt es. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und versuchte, das Fahrzeug mittels Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten zu bringen. Doch keine Chance. Denn der Lenker beschleunigte den Pkw und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet davon.
Sofort holte sich die Polizei Unterstützung und weitere Streifen wurden angefordert. Doch auch das Polizeiaufgebot hielt den Lenker nicht auf und er setzte seine wilde Fahrt fort. Er fuhr über einen Gehsteig, um aus einer Sackgasse auf den dahinterliegenden Südring zu gelangen und missachtete dabei eine mittels Zivilwagen errichtete Straßensperre. Dabei fuhr er auf einer Böschung am Streifenwagen vorbei.
Der Lenker gefährdete andere Menschenleben. Er raste in eine Menschengruppe, nur um vor der Polizei flüchten zu können. Die Personen sprangen zur Seite.
Auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Rosentaler Straße mussten einige Personen wegen des Lenkers zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Bei der weiteren Flucht missachtete der Lenker Ampeln und touchierte die verfolgenden Dienstkraftfahrzeuge.
Kurz danach war für den Rowdy Endstation. Das Auto krachte gegen ein Dienstkraftfahrzeug, fuhr auf einen Betonsockel und blieb schwer beschädigt mit ausgelösten Airbags stehen.
Die Beamten nahmen vier Personen fest, die sich im Bereich des Fahrzeuges befanden. „Vorerst bestritten alle Insassen, das Fahrzeug gelenkt zu haben“, so die Polizei. Doch dann stellte sich heraus, dass es sich bei dem Lenker um einen 16-jährigen St. Veiter handelt. Er gab an, vor der Polizei geflüchtet zu sein, da er nicht im Besitz einer Lenkberechtigung sei und Panik bekommen habe.
Der Jugendliche wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung.
Am Fluchtfahrzeug entstand Totalschaden, zwei Streifenwägen wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Die Polizei ersucht nun jene Personen, die auf dem Parkplatz des Fastfood-Restaurants in der Rosentaler Straße zur Seite springen mussten, um nicht überfahren zu werden, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.
