Betrunkener attackierte Lokalgäste und Polizei

Unter Anwendung von Körperkraft mussten Polizeibeamte am Freitag einen Lokalbesucher in Imst festnehmen, der unter Alkoholeinfluss Gäste massiv attackierte und auch gegen die Polizei vorging.
Am Freitag gegen 21.30 Uhr kam es in einem Lokal in Imst sowie im Bereich der Kramergasse zu mehreren aggressiven Handlungen eines 31-jährigen österreichischen Staatsangehörigen, der unter Alkoholeinfluss stand.
Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit Lokalbesuchern sowie zu massiven Angriffen und Beschimpfungen gegen einschreitende Polizeibeamte. Der Mann wurde schließlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen.
Ein durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Österreicher wegen mehrerer strafrechtlicher und verwaltungsrechtlicher Delikte den zuständigen Behörden angezeigt.
Kommentare
