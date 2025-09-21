Dorfzentren beleben statt neue Gründe versiegeln

„Haben nicht vor, an der Bauwidmung etwas zu ändern“

Die „Krone“ hat Gemeindechef Franz Stöger um Aufklärung gebeten. „Auf dieser 2000 Quadratmeter großen Fläche gilt eine Bauklasse, auf der eine Dachgleiche acht Meter nicht überschreiten darf“, zeigt er sich über die Kritik verwundert. Der Detailplan sei zudem vom Land geprüft: „Mein Credo: Der Trend geht zur Belebung des Dorfzentrums, statt auf der ,grünen Wiese’ neue Siedlungen zu errichten und damit mehr Boden zu versiegeln.“