Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Königsbrunn „bremst“

Dorfzentren beleben statt neue Gründe versiegeln

Niederösterreich
21.09.2025 09:00
Oft dehnen Orte sich in Siedlungsgebieten auf die sogenannte „grüne Wiese“ aus. Dies hat man in ...
Oft dehnen Orte sich in Siedlungsgebieten auf die sogenannte „grüne Wiese“ aus. Dies hat man in Königsbrunn am Wagram nicht vor.(Bild: Gemeinde Königsbrunn am Wagram)

Investoren kaufen vor allem rund um größere Städte Bauflächen auf, um sie mit Wohnblöcken zu „vergolden“: Das verträgt sich oft aber nicht mit der  Infrastruktur kleiner Orte. Bürger sind zu Recht besorgt, aber Bürgermeister können hier mit Bauklassen Grenzen setzen. 

0 Kommentare

Es ist kein Einzelfall: Bürger kleinerer Orte rund um Wien reagieren höchst sensibel, wenn ein Grundstück frei wird – noch dazu, wenn es einem Bauunternehmer gehört. So auch in Königsbrunn am Wagram im Bezirk Korneuburg. „Man erwägt, ein von bäuerlichen Häusern und Heurigen umgebenes Grundstück für den Bau eines ,klotzigen Wohnblocks’ umzuwidmen“, warnt ein „Krone“- Leser.

Zitat Icon

Die maximale Höhe ist durch den Bebauungsplan eingeschränkt. Wir sind außerdem bestrebt, eher den Ortskern zu verdichten als die Gemeinde flächenmäßig zu erweitern.

Bürgermeister Franz Stöger

Bild: Gemeinde Königsbrunn/Wagram

Lesen Sie auch:
Nächstes „Mini-Dubai“?
Brand zeigte Missstände durch Mega-Wohnanlage auf
11.09.2023
Badeteich gestrichen
Amtsschimmel bringt Luxus- Wohnanlage aus der Spur
26.07.2024
Mitten in kleinem Ort:
Badeteich-Wohnanlage bringt alle auf die Palme
21.08.2023

„Haben nicht vor, an der Bauwidmung etwas zu ändern“
Die „Krone“ hat Gemeindechef Franz Stöger um Aufklärung gebeten. „Auf dieser 2000 Quadratmeter großen Fläche gilt eine Bauklasse, auf der eine Dachgleiche acht Meter nicht überschreiten darf“, zeigt er sich über die Kritik verwundert. Der Detailplan sei zudem vom Land geprüft: „Mein Credo: Der Trend geht zur Belebung des Dorfzentrums, statt auf der ,grünen Wiese’ neue Siedlungen zu errichten und damit mehr Boden zu versiegeln.“

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
110.114 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
91.775 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Wirtschaft
„Aktion scharf“ gegen Betrug beim Krankenstand
90.858 mal gelesen
Wer im Krankenstand nur eine gemütliche Auszeit nimmt, soll Konsequenzen merken.
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2129 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1183 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf