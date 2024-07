Amtsschimmel bringt Luxus- Wohnanlage aus der Spur

Posse um Ablehnung, die Bürger ablehnen konnten

Also zurück an den Start: Die Stammgemeinde Gaweinstal musste den ungültige Bescheid zuallererst, diesmal rechtlich korrekt unterfertigt, in einem weiteren Schreiben als unzulässig erklären und die Möglichkeit auf Einsprüche abermals kundtun, samt Einräumung einer vorgeschriebenen vierwöchigen Frist. Ob die alten Bedenken bezüglich der strittigen Geschoßanzahl oder der engen Zufahrtsgassen in der zweiten Runde Erfolg haben werden, zweifelt man aber an und feilt an neuen Argumenten.