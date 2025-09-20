Anbieter verlangte 37.000 Euro nach Urlaubsreise

Anbieter beharrte auf Datenverbrauch

Der Mobilfunkanbieter Orange vertrat anfangs einen anderen Standpunkt. Laut Unternehmensangaben beinhaltete der Tarif des Kunden ein Datenpaket von fünf Gigabyte für die Nutzung in Marokko. Diese Grenze sei jedoch massiv überschritten worden. Man habe den Kunden zudem mit insgesamt 16 Warn-SMS über den übermäßigen Verbrauch informiert. Wie es genau zu dem extremen Datenvolumen kommen konnte, blieb jedoch unklar.