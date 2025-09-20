Torfestival in Ostliga – Leobendorf bleibt Erster

Trotz des Spielabbruchs im Weinviertel-Derby aufgrund schlechter Witterung in der vergangenen Woche ließ sich der Tabellenführer aus Leobendorf nicht aus der Spur bringen. Das Auswärtsspiel beim SV Donau konnte der Tabellenführer mit einem verdienten 2:0 für sich entscheiden. Oliver Pranjic führte mit seinem Doppelpack die Mannschaft zu einem souveränen Auswärtssieg – Leobendorf bleibt somit ungeschlagener Tabellenführer.