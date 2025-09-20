Vorteilswelt
Achter Spieltag in RLO

Torfestival in Ostliga – Leobendorf bleibt Erster

Fußball National
20.09.2025 11:38
Kremser Angriff bildet die stärkste Offensive der Liga.
Kremser Angriff bildet die stärkste Offensive der Liga.

Die ersten Spiele der achten Runde in der Ostliga sind absolviert. Der Flutlichtfreitag sorgte dabei für einige faustdicke Überraschungen. Die Liga bleibt unberechenbar, die Tabelle sehr eng. Leobendorf setzt sich an der Spitze ab, Krems mit Aufholjagd, der Sportclub enttäuscht ein weiteres Mal!

Trotz des Spielabbruchs im Weinviertel-Derby aufgrund schlechter Witterung in der vergangenen Woche ließ sich der Tabellenführer aus Leobendorf nicht aus der Spur bringen. Das Auswärtsspiel beim SV Donau konnte der Tabellenführer mit einem verdienten 2:0 für sich entscheiden. Oliver Pranjic führte mit seinem Doppelpack die Mannschaft zu einem souveränen Auswärtssieg – Leobendorf bleibt somit ungeschlagener Tabellenführer.

Torspektakel in Horn
Ein Ausrufezeichen setzte auch Zweitligaabsteiger SV Horn im Duell mit Oberwart. Die Horner fegten mit einem 6:0 über Oberwart und stoßen auf den sechsten Rang vor. Das Duell der Tormaschinen Traiskirchen und Krems endete erwartungsgemäß mit einem spektakulären 3:3. Krems konnte mit einer furiosen zweiten Spielhälfte einen Zwei-Tore-Rückstand egalisieren. Marcel Pemmer sorgte mit seinem Tor in der 81. Spielminute für den vielumjubelten Ausgleich.

Die Überraschungsmannschaft der diesjährigen Ostligasaison bleibt weiterhin Gloggnitz. Das 1:1 in Marchfeld bedeutet den nächsten Punktgewinn, mit 15 Punkten bleiben die Gloggnitzer erster Leobendorf-Verfolger. 

Parndorf überrascht
Für die größte Überraschung am Freitagabend sorgte Parndorf. Die Burgenländer konnten im Duell gegen den Sportclub einen 1:0 Erfolg feiern. In einer umkämpften Partie sorgte Florian Krutzler in der 83. Minute für das Goldtor. Im Interview nach dem Spiel zeigte sich Sportclub-Trainer Robert Weinstabl enttäuscht vom Ergebnis und sprach von einem „Geschenk an Parndorf“. 

Im Kellerduell zwischen TWL Elektra und Retz, konnte Retz mit einem 2:3 Auswärtssieg den ersten Dreier der Saison einfahren.

Herbert Gager vor Debüt als FavAC Trainer
Nach dem Cupfight unter der Woche gegen Rapid, als man sich vor einer außergewöhnlichen Kulisse mit 1:2 den Grün-Weißen geschlagen geben musste,  empfängt Oberwart heute um 17:30 Uhr Neusiedl in der Liga. Im Duell mit Vorjahresmeister Donaufeld feiert der ehemalige TWL-Trainer Herbert Gager heute sein Debüt auf der Trainerbank des FavAC. Das Spiel beginnt um 16:00 Uhr.

