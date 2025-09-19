Triumph für Moretti ++ Starauflauf bei Heidi Klum

Von den glamourösen Emmy Awards in Los Angeles über Heidi Klums „HeidiFest“ in München bis hin zum Musiktheaterpreis in Wien: Birgit Waldsam zeigt die Society-Highlights der Woche in „Adabei Prime“. Dazu gibt’s Neues rund um das Erbe von Richard Lugner – und traurige Promi-News, die diese Woche für Schlagzeilen gesorgt haben.