Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diva ist wieder Single

Promi-Paar Tim Burton und Monica Bellucci getrennt

Society International
19.09.2025 14:06
Tim Burton und Monica Bellucci gehen nach zwei gemeinsamen Jahren wieder getrennte Wege.
Tim Burton und Monica Bellucci gehen nach zwei gemeinsamen Jahren wieder getrennte Wege.(Bild: APA/AFP/Alberto PIZZOLI)

Regisseur Tim Burton (67) und die Schauspielerin Monica Bellucci (60) haben nach zwei Jahren Beziehung überraschend ihre Trennung bekannt gegeben.

0 Kommentare

In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: „Mit großem Respekt und gegenseitiger Zuneigung haben Monica Bellucci und Tim Burton beschlossen, sich zu trennen.“

Das Paar hatte sich im Oktober 2022 beim Lumière-Filmfestival in Lyon kennengelernt, wo Bellucci dem Regisseur einen Preis für sein Lebenswerk überreichte. Aus der Begegnung entwickelte sich eine Beziehung und eine künstlerische Zusammenarbeit beim Film „Beetlejuice Beetlejuice“, der 2024 bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere feierte.

Monica Bellucci ist wieder Single.
Monica Bellucci ist wieder Single.(Bild: APA/AFP/ANDER GILLENEA)

In dem Sequel zu Burtons Kultfilm von 1988 verkörperte Bellucci die Figur Delores, ein rachsüchtiges, frankensteinähnliches Wesen und Ex-Frau von Beetlejuice, gespielt von Michael Keaton. Der Film wurde ein Kassenschlager in Nordamerika und spielte fast 300 Millionen Dollar ein.

Bellucci wurde mit 51 zum Bond-Girl
Bellucci hat in Italien – wenn nicht sogar weltweit – den Status einer Ikone. Seit den 1990er-Jahren begeistert sie als erfolgreiche Schauspielerin und machte sich mit ihren Rollen in Filmen wie „Bram Stoker‘s Dracula“, „Der Zauber von Malèna“, „Irreversibel“ und „Matrix Reloaded“ einen Namen.

Mit 51 spielte sie an der Seite von Daniel Craig in „Spectre“ das älteste Bond-Girl. Das Repertoire der Italienerin reicht von populären Filmen bis zu Arthouse-Kino.

Lesen Sie auch:
Deva Cassel spielt in der Netflix-Serie „Der Leopard“ die schöne Angelica. Ihrer Rolle verdankt ...
Bellucci-Tochter
Deva Cassel verdankt Netflix „Liebe meines Lebens“
15.03.2025
Bestätigt Beziehung
Monica Bellucci schwärmt: „Ich liebe Tim Burton“
29.06.2023

Bis 2013 war Bellucci 14 Jahre mit dem französischen Schauspieler Vincent Cassel verheiratet, mit ihm hat sie zwei Töchter. Burton, bekannt als Regisseur von Filmen wie Edward mit den Scherenhänden“, „Mars Attacks!“ und „Sleepy Hollow“, lebte bis 2014 in einer Beziehung mit der britischen Schauspielerin Helena Bonham Carter, das Paar bekam ebenfalls zwei Kinder.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.334 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
142.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.008 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1503 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1245 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Society International
Diva ist wieder Single
Promi-Paar Tim Burton und Monica Bellucci getrennt
Holt sich Hauptrolle
Sängerin Sarah Engels wird jetzt Musical-Star
Kritik an TV-Zensur
Late-Night-Talker: „Wir sind alle Jimmy Kimmel“
Offene Worte
Teigen macht erschütterndes Ozempic-Geständnis
Super hot im Urlaub
Nina Dobrev zeigt ihrem Ex, was ihm entgeht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf