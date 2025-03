Deva Cassel verdankt Netflix „Liebe meines Lebens“

In der Netflix-Serie „Der Leopard“ spielt Deva Cassel in ihrer ersten großen Hauptrolle und tritt damit in große Fußstapfen. Denn die 20-Jährige ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch die Tochter von Monica Bellucci und Vincent Cassel. Im Interview verriet die schöne Italienerin jetzt zudem, dass sie Netflix „die Liebe meines Lebens“ verdanke.