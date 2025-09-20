103 Jahre: Abschied nach einem erfüllten Leben

Eine der ältesten Burgenländerinnen verstarb im Alter von 103 Jahren am Wochenende in Neuberg.
Im 104. Lebensjahr ist Agnes Stekovits verstorben. Die rüstige Südburgenländerin hatte kurz vor ihrem 100. Geburtstag noch eine Corona-Erkrankung überstanden.
Gespräch mit der „Krone“
In einem berührenden Gespräch mit „Krone“-Interviewerin Conny Bischofberger ließ sie damals ihr Leben Revue passieren und äußerte sich auch zum aktuellen Zeitgeschehen. Stekovits wurde am 5. Februar 1922 in Neuberg als ältestes von drei Kindern einer Bauernfamilie geboren.
Noch während der Schulzeit begann sie zu arbeiten, unter anderem als Erntehelferin, Haushälterin und Köchin. Ihr Mann Franz, mit dem sie drei Söhne hatte, verstarb bereits 1968 bei einem Arbeitsunfall. Die Trauerfeier findet am 27. September ab 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Neuberg statt.
Kommentare
