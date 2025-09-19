Tennis-Beauty wagt ersten TV-Serien-Auftritt

Die deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki wagt einen Ausflug in die Schauspielerei. In der RTL-Serie „Alles was zählt“ übernimmt die 35-Jährige eine Gastrolle – sie spielt sich selbst. Es ist ihr Serien-Debüt.
Schauspielerfahrung bringt die Sportlerin nicht mit – zumindest nicht auf höchstem Niveau. Im Schultheater spielte sie mal in einem Musical mit. „Mir ging es damals aber vor allem um das Singen, das mochte ich sehr“, berichtete Lisicki der dpa.
Gänzlich neue Erfahrung
„Natürlich hatte ich auch schon Werbe-Drehs und ich habe als Expertin vor der Kamera gearbeitet. Aber eine Serie ist schon noch mal eine ganz neue Erfahrung“, sagte sie. „Alles was zählt“ läuft seit 2006 im Vorabendprogramm von RTL und wird in Köln produziert. Sport ist ein wichtiges Thema in der Seifenoper, die von Geschehnissen rund um ein Sport- und Wellness-Zentrum erzählt. Angefangen mit Eiskunstlauf rückten immer mal andere Sportarten in den Fokus. Im Sommer wurde Tennis als neue „Alles was zählt“-Disziplin etabliert.
Lisicki passt dementsprechend gut in das Serien-Universum. Erzählt wird, wie sie in Essen einen Tennis-Workshop für weiblichen Tennisnachwuchs gibt. Ihr Gastauftritt soll in den Folgen 4846 bis 4848 zwischen dem 15. und 17. Dezember 2025 bei RTL zu sehen sein (eine Woche vorher auf RTL+).
