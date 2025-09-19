Tennis-Beauty wagt ersten TV-Serien-Auftritt

Gänzlich neue Erfahrung

„Natürlich hatte ich auch schon Werbe-Drehs und ich habe als Expertin vor der Kamera gearbeitet. Aber eine Serie ist schon noch mal eine ganz neue Erfahrung“, sagte sie. „Alles was zählt“ läuft seit 2006 im Vorabendprogramm von RTL und wird in Köln produziert. Sport ist ein wichtiges Thema in der Seifenoper, die von Geschehnissen rund um ein Sport- und Wellness-Zentrum erzählt. Angefangen mit Eiskunstlauf rückten immer mal andere Sportarten in den Fokus. Im Sommer wurde Tennis als neue „Alles was zählt“-Disziplin etabliert.