Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Premiere bald zu sehen

Tennis-Beauty wagt ersten TV-Serien-Auftritt

Tennis
19.09.2025 14:07
Sabine Lisicki wagt einen Ausflug in die Schauspielerei.
Sabine Lisicki wagt einen Ausflug in die Schauspielerei.(Bild: GEPA)

Die deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki wagt einen Ausflug in die Schauspielerei. In der RTL-Serie „Alles was zählt“ übernimmt die 35-Jährige eine Gastrolle – sie spielt sich selbst. Es ist ihr Serien-Debüt.

0 Kommentare

Schauspielerfahrung bringt die Sportlerin nicht mit – zumindest nicht auf höchstem Niveau. Im Schultheater spielte sie mal in einem Musical mit. „Mir ging es damals aber vor allem um das Singen, das mochte ich sehr“, berichtete Lisicki der dpa.

Lesen Sie auch:
Eugenie Bouchard macht Schluss.
Eugenie Bouchard
Tennis-Schönheit beendet Karriere mit 31 Jahren
17.07.2025

Gänzlich neue Erfahrung
„Natürlich hatte ich auch schon Werbe-Drehs und ich habe als Expertin vor der Kamera gearbeitet. Aber eine Serie ist schon noch mal eine ganz neue Erfahrung“, sagte sie. „Alles was zählt“ läuft seit 2006 im Vorabendprogramm von RTL und wird in Köln produziert. Sport ist ein wichtiges Thema in der Seifenoper, die von Geschehnissen rund um ein Sport- und Wellness-Zentrum erzählt. Angefangen mit Eiskunstlauf rückten immer mal andere Sportarten in den Fokus. Im Sommer wurde Tennis als neue „Alles was zählt“-Disziplin etabliert.

Lisicki passt dementsprechend gut in das Serien-Universum. Erzählt wird, wie sie in Essen einen Tennis-Workshop für weiblichen Tennisnachwuchs gibt. Ihr Gastauftritt soll in den Folgen 4846 bis 4848 zwischen dem 15. und 17. Dezember 2025 bei RTL zu sehen sein (eine Woche vorher auf RTL+).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.334 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
142.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.008 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1503 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1245 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf