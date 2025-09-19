Emil sucht noch: Artgenosse hat Partnerin gefunden

Seit Wochen hält „Emil“ das Land „sensationsfreudig“ in Atem. Doch während der berühmteste Elch Österreichs mittlerweile in Oberösterreich sucht, hat Artgenosse „Luke“ im Innsbrucker Alpenzoo seine Partnerin schon längst gefunden.
Auch wenn die Temperaturen noch angenehm mild sind, macht sich der Herbst im Alpenzoo bereits bemerkbar. Für die Elche bedeutet das den Beginn einer besonderen Phase: die Brunftzeit.
Ein eingespieltes Paar
Während Elchbullen wie Emil in der Wildbahn nun aufwendig um Partnerinnen werben und sich mit Rivalen messen, hat Luke im Alpenzoo Ruhe: Er lebt bereits seit Jahren mit seiner Partnerin zusammen und bildet mit ihr ein eingespieltes Paar.
In den vergangenen Wochen konnten Besucherinnen und Besucher beobachten, wie sich Luke noch mit einem sogenannten Bastgeweih präsentierte. Dieses ist von einer feinen, durchbluteten Hautschicht überzogen, die das Knochenwachstum des Geweihs unterstützt. Sobald das Geweih fertig entwickelt ist, wird die Bastschicht verfegt und das typische, kräftige Geweih kommt zum Vorschein.
