Emil sucht noch: Artgenosse hat Partnerin gefunden

In den vergangenen Wochen konnten Besucherinnen und Besucher beobachten, wie sich Luke noch mit einem sogenannten Bastgeweih präsentierte. Dieses ist von einer feinen, durchbluteten Hautschicht überzogen, die das Knochenwachstum des Geweihs unterstützt. Sobald das Geweih fertig entwickelt ist, wird die Bastschicht verfegt und das typische, kräftige Geweih kommt zum Vorschein.