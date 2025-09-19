Nach Drohung mit Amoklauf Prozess gegen Zivi

Es sei alles nur ein dummer Spaß gewesen, rechtfertigte sich jener 20-Jährige, der bis Anfang September als Zivildiener in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Mauthausen gearbeitet hatte. An seinem letzten Arbeitstag drohte der Mühlviertler, dass er seinen Dienst mit einem Amoklauf beenden wolle. Dazu habe er das Bild einer Waffe, die seinem Vater legal gehört, herumgezeigt, wie die „Krone“ aus Behördenkreisen erfuhr.