Drama in Pedazzo
Fears for ski heroine: Pinkelnig has a serious fall!
What a bitter evening for Austria's Nordic skiing sport: Austria's super eagle Eva Pinkelnig probably suffered a serious injury in a fall in Predazzo in northern Italy during the dress rehearsal for the Winter Olympics next February! First suspicion: a torn cruciate ligament in her left knee - which would mean missing the Olympics and ending her career ...
As great as the Vorarlberg native's fighting spirit may be, having to sit out an entire winter at the age of 37 and then find her way back to the top of the world rankings would probably require an exceptional effort. All the more bitter that the bad fall happened on the future Olympic ski jump in Predazzo of all places ...
Violent cries of pain
What actually happened: Pinkelnig, in 10th place after the first round, twisted her ankle when she landed in the final jump, twisted her ankle and skidded a few meters further down the outrun towards the finish area. She immediately grabbed her left knee - accompanied by violent cries of pain ...
Paramedics and support staff immediately rushed to the Vorarlberg woman's aid and she was treated on site for several minutes. An eerie silence soon spread, the relaxed atmosphere in the finish area had completely evaporated. Only after what felt like an eternity was Pinkelnig finally taken away, and an examination in hospital will now clarify whether the worst fears have been confirmed.
