Drogenlenker flüchtet vor Polizei, crasht Motorrad

Missachtete Stopp-Tafel zog Crash nach sich

Im Kreuzungsbereich überfuhr der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit eine Stopp-Tafel, ohne anzuhalten. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Motorrad: Der Lenker und seine Beifahrerin stürzten sofort zu Boden und verletzten sich schwer. Der 24-jährige Motorradlenker und seine 20-jährige Beifahrerin wurden von der Berufsrettung noch an der Unfallstelle versorgt und in ein Spital gebracht.