Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Schwerverletzte

Drogenlenker flüchtet vor Polizei, crasht Motorrad

Wien
18.09.2025 15:42
Er ignorierte Stoppzeichen und versuchte vor der Polizei zu flüchten. Es kam zu einer Kollision ...
Er ignorierte Stoppzeichen und versuchte vor der Polizei zu flüchten. Es kam zu einer Kollision mit einem querenden Motorrad.(Bild: P. Huber)

Ein 27-jähriger Autofahrer fiel am Freitag in Wien-Ottakring durch seine gefährliche Fahrweise auf – doch anstatt anzuhalten, gab er Gas. Er ignorierte die Polizei und krachte wenig später in ein Motorrad. Fahrer und Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

0 Kommentare

Mitten am Tag zog der Lenker die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, da der Lenker eine auffällige und gefährliche Fahrweise aufwies. Als die Polizei ihm ein Stoppzeichen gab, ignorierte er es und beschleunigte seinen Wagen. Er flüchtete Richtung stadtauswärts. Gleichzeitig fuhr ein Motorradfahrer mit Beifahrerin in Richtung Wien-Hernals.

Missachtete Stopp-Tafel zog Crash nach sich
Im Kreuzungsbereich überfuhr der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit eine Stopp-Tafel, ohne anzuhalten. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Motorrad: Der Lenker und seine Beifahrerin stürzten sofort zu Boden und verletzten sich schwer. Der 24-jährige Motorradlenker und seine 20-jährige Beifahrerin wurden von der Berufsrettung noch an der Unfallstelle versorgt und in ein Spital gebracht. 

Drogentest angeordnet
Der 27-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Ein Alkoholtest verlief negativ – doch wegen seiner auffälligen Fahrweise ordneten die Ermittler eine amtsärztliche Untersuchung an. Das Ergebnis: Der Mann stand unter Drogen. Nun drohen ihm eine Strafanzeige und zusätzlich eine saftige Verwaltungsstrafe.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
14° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
14° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
13° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
14° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
14° / 25°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.339 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
135.474 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
130.484 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1595 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1243 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1166 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Mehr Wien
Zwei Schwerverletzte
Drogenlenker flüchtet vor Polizei, crasht Motorrad
„Dachte sie ist da“
Wien: Fingierter Einbruch beim „Schatzi“ flog auf
Taxler (53) im Visier
Container-Vergewaltigung: Drei Zeugen melden sich
Belvedere 21
Ashley Hans Scheirl & die radikale Uneindeutigkeit
Gleich vier Verletzte
Angreifer zogen blutige Spur durch Wiener Bezirk
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf