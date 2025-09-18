120.000 Beschäftigte kommen mit Lohn nicht aus

3,7 Prozent der Bevölkerung erreichen nicht Mindestlebensstandard

Insgesamt können sich in Österreich deutlich mehr Menschen die Ausgaben des täglichen Lebens nicht leisten. 3,7 Prozent der heimischen Bevölkerung – rund 336.000 Personen – waren 2024 erheblich materiell und sozial benachteiligt, geht aus der europaweiten Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) hervor, die in Österreich jährlich von der Statistik Austria durchgeführt wird. Als „erheblich materiell und sozial benachteiligt“ gilt, wer sich laut eigener Angabe mindestens sieben von 13 EU-definierten Merkmalen und Aktivitäten des täglichen Lebens nicht leisten kann. Diese würden von unerwarteten Ausgaben in der Höhe von 1.390 Euro über einen Urlaub pro Jahr bis hin zu einer angemessen warmen Wohnung reichen.