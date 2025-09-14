Arbesbach: Mehr Lebensraum für Bären „in Pension“

Die Fläche für die geretteten Tiere im Waldviertler Bärenwald wurde mehr als verdoppelt. Auch für Gäste des von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten betriebenen Geheges in Arbesbach gibt es neue Angebote.
Für Bären in langer Gefangenschaft – wie etwa für Restaurantbären aus dem Osten – gibt es nur eine Hoffnung, weil sie nicht mehr ausgewildert werden können: Nämlich einen „Alterssitz“ im Bärenwald in Arbesbach zu bekommen. Meist unter fatalen Zuständen gehalten, sind diese Tiere auch alles andere, als gesund.
Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten rettete heuer „Felix“ und „Dunbar“ und brachte sie sicher in den Waldviertler Bärenwald. Nach zwei Jahren Renovierung und Zubau feierte man nun die Fertigstellung der Arbeiten. Anstelle von 10.000 Quadratmetern Lebensraum für die braunen Riesen stehen nun 24.000 Quadratmeter für die fünf Bären „in Pension“ bereit.
Viele Neuerungen auch für Besucher
Und auch der Ausstellungsbereich wurde komplett neu gestaltet, wie es auch einen neuen Behandlungsraum für Bären oder einen Seminarraum mit Terrasse für Tierschutzthemen gibt. „Nun können wir noch mehr Bären ein artgemäßes Zuhause bieten und für die Gäste den Bärenwald noch attraktiver machen“, freute sich Vier-Pfoten-Direktorin Eva Rosenberg.
