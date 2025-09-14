Arbesbach: Mehr Lebensraum für Bären „in Pension“

Für Bären in langer Gefangenschaft – wie etwa für Restaurantbären aus dem Osten – gibt es nur eine Hoffnung, weil sie nicht mehr ausgewildert werden können: Nämlich einen „Alterssitz“ im Bärenwald in Arbesbach zu bekommen. Meist unter fatalen Zuständen gehalten, sind diese Tiere auch alles andere, als gesund.