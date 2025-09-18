Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Waffen gefunden

Droherin (50) hatte Goldfische in der Badewanne

Oberösterreich
18.09.2025 09:41
Am Bezirksgericht Steyr bedrohte die 50-Jährige einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.
Am Bezirksgericht Steyr bedrohte die 50-Jährige einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.(Bild: Jürgen Fuchs)

Wegen einer Zivilrechtsverhandlung war eine 50-Jährige aus Maria Neustift am Bezirksgericht Steyr in OÖ. Beim Verlassen des Gebäudes wurde sie gegenüber einer Sicherheitskraft aggressiv, woraufhin die Staatsanwaltschaft Steyr eine Durchsuchung ihres Wohnhauses anordnete und dabei nicht nur Waffen fand.

0 Kommentare

Die 50-jährige Polin aus Maria Neustift war am Mittwoch wegen einer Zivilrechtsverhandlung am Bezirksgericht Steyr. Beim Verlassen des Gebäudes sprach die 50-Jährige gegenüber einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine gefährliche Drohung aus, woraufhin die Staatsanwaltschaft Steyr eine Durchsuchung an ihrer Wohnadresse anordnete.

50-Jährige unkooperativ
Diese war wegen der mangelnden Kooperationsbereitschaft der 50-Jährigen und deren aggressiven Hunde sehr schwierig. Die Bezirkshauptmannschaft Steyr wurde darüber informiert, dass die Vierbeiner mangelhaft gehalten wurden. Zudem fanden die Beamten auch zwei vernachlässigte Kühe und in der Badewanne gehaltene Goldfische.

Auch Waffen wurden sichergestellt: Eine Schreckschusspistole samt Munition und vier Überlebensmesser. Die Polin wurde mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
238.045 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
134.009 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
125.216 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1840 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1579 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
971 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Mehr Oberösterreich
Und schlechte Prognose
Firmenpleiten stiegen heuer schon um 18 Prozent an
Auch Waffen gefunden
Droherin (50) hatte Goldfische in der Badewanne
KRONEDEAL: 1+1 Gratis
Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn!
Neuer Bahnübergang
„Auf so eine Idee dürfte man gar nicht kommen“
„Krone“-Interview
Anda Morts: „Bin froh, wenn mich keiner erkennt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf