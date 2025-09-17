Gewalt gegen intersexuelle Menschen nimmt zu

„Intersexuelle Menschen in der EU sind in alarmierendem Ausmaß von Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt betroffen“, erklärte FRA-Direktorin Sirpa Rautio auf Basis einer am Mittwoch veröffentlichten Online-Umfrage unter 1.920 intersexuellen Menschen in 30 EU- und Westbalkanländern aus dem Jahr 2023. Jeder dritte Befragte habe angegeben, in den fünf Jahren vor der Umfrage körperlich oder sexuell angegriffen worden zu sein. Dies stelle einen drastischen Anstieg im Vergleich zu einer vorherigen Umfrage aus dem Jahr 2019 dar. Die FRA-Direktorin forderte „dringende Maßnahmen“.