Neuer Möbel-Player belebt ehemalige Leiner-Filiale

Am 19. September 2025 eröffnet Homeland im ehemaligen Leiner-Gebäude in der Hermann-Gebauer-Straße 4, 1220 Wien seinen ersten Store. Auf rund 12.000 m² und drei Ebenen erwartet Besucher:innen eine Welt für modernes, stilvolles Wohnen: internationale Marken, österreichische Hersteller und eine eigene Produktlinie. Ergänzt wird das Konzept durch ein Café & Bistro, das zum Ankommen, Genießen und Verweilen einlädt.