Kleine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet 539.000 Euro

1,37 Millionen Euro für drei Zimmer

Für eine weitere „Neubauwohnung in der Kulturhauptstadt“ (so der Titel des Inserats) müssen stolze 1,37 Millionen Euro hingeblättert werden. Die Unterkunft verfügt immerhin schon über drei Zimmer, Terrasse und Garten. „Nach wie vor spürt man das reiche kulturelle Erbe und das pulsierende künstlerische Leben, das in dieser bezaubernden Stadt zu finden ist“, heißt es in dem Angebot des Immobilienmaklers. Besonders gefragt sind Lagen nahe dem Zentrum mit Blick auf die Traun oder in der Nähe von Kulturstätten.