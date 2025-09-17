Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Preise steigen weiter

Kleine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet 539.000 Euro

Oberösterreich
17.09.2025 14:30
In Bad Ischl boomt der Tourismus, die Preise für Immobilien steigen weiter stark an.
In Bad Ischl boomt der Tourismus, die Preise für Immobilien steigen weiter stark an.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

In Bad Ischl sind die Preise für Immobilien in den letzten fünf Jahren rasant gestiegen. Besonders teuer ist das Wohnen in beliebten Lagen. Immobilien-Makler weisen für Vermarktungszwecke auch ganz gezielt auf Hinweis auf das Wohnen in der Kulturhauptstadt hin. 

0 Kommentare

Neun Monate sind schon seit dem Ende des Kulturhauptstadtjahres im Salzkammergut vergangen. Noch immer wird aber darüber diskutiert. „Es war Fluch und Segen zugleich“, meint ein Pensionist aus Bad Ischl, der anonym bleiben möchte. Auf den Tourismus habe sich die Kulturhauptstadt besonders positiv ausgewirkt. „Die Stadt ist so voll wie noch nie“, meint der ältere Herr. Auch die Hotellerie meldet gute Buchungslagen. Das im April eröffnete Grand Elisabeth legte fulminant los und war über mehrere Wochen de facto ausgebucht.

Fluch und Segen
Nun zum erwähnten Fluch der Kulturhauptstadt: In Bad Ischl sind in den vergangenen fünf Jahren die Preise für Immobilien rasant gestiegen, die Marke „Kulturhauptstadt“ wird dabei für Vermarktungszwecke oft herangezogen. Eine Immobilienfirma bietet eine 57-Quadratmeter-Wohnung mit zwei Zimmern um 539.000 Euro an.

1,37 Millionen Euro für drei Zimmer
Für eine weitere „Neubauwohnung in der Kulturhauptstadt“ (so der Titel des Inserats) müssen stolze 1,37 Millionen Euro hingeblättert werden. Die Unterkunft verfügt immerhin schon über drei Zimmer, Terrasse und Garten. „Nach wie vor spürt man das reiche kulturelle Erbe und das pulsierende künstlerische Leben, das in dieser bezaubernden Stadt zu finden ist“, heißt es in dem Angebot des Immobilienmaklers. Besonders gefragt sind Lagen nahe dem Zentrum mit Blick auf die Traun oder in der Nähe von Kulturstätten.

„Die Investoren nutzen das Kulturhauptstadtjahr aus. Aus Profitgier wird alles zugebaut, die Häuser schießen sinnlos in die Höhe. Wenn nicht bald Vernunft einkehrt, kann sich bald keiner mehr eine Wohnung leisten“, seufzt der Pensionist.

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
232.902 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
130.366 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
118.477 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2960 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1829 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“
1053 mal kommentiert
Polnische Soldaten mussten erneut eingreifen. (Symbolbild)
Mehr Oberösterreich
Aber Rettungsaktion
Trio schlitterte mit Erntehilfe-Gerät in Pleite
Traurige Statistik
Fast 13.000 Oberösterreicher traten aus Kirche aus
Preise steigen weiter
Kleine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet 539.000 Euro
Kingley sensationell
„So geil!“ Österreicher mit Rekord im WM-Finale
Wegen Fachärztemangel
Kassenpatienten warten oft zwei Monate auf Termin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf