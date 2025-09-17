Kleine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet 539.000 Euro

In Bad Ischl sind die Preise für Immobilien in den letzten fünf Jahren rasant gestiegen. Besonders teuer ist das Wohnen in beliebten Lagen. Immobilien-Makler weisen für Vermarktungszwecke auch ganz gezielt auf Hinweis auf das Wohnen in der Kulturhauptstadt hin.
Neun Monate sind schon seit dem Ende des Kulturhauptstadtjahres im Salzkammergut vergangen. Noch immer wird aber darüber diskutiert. „Es war Fluch und Segen zugleich“, meint ein Pensionist aus Bad Ischl, der anonym bleiben möchte. Auf den Tourismus habe sich die Kulturhauptstadt besonders positiv ausgewirkt. „Die Stadt ist so voll wie noch nie“, meint der ältere Herr. Auch die Hotellerie meldet gute Buchungslagen. Das im April eröffnete Grand Elisabeth legte fulminant los und war über mehrere Wochen de facto ausgebucht.
Fluch und Segen
Nun zum erwähnten Fluch der Kulturhauptstadt: In Bad Ischl sind in den vergangenen fünf Jahren die Preise für Immobilien rasant gestiegen, die Marke „Kulturhauptstadt“ wird dabei für Vermarktungszwecke oft herangezogen. Eine Immobilienfirma bietet eine 57-Quadratmeter-Wohnung mit zwei Zimmern um 539.000 Euro an.
1,37 Millionen Euro für drei Zimmer
Für eine weitere „Neubauwohnung in der Kulturhauptstadt“ (so der Titel des Inserats) müssen stolze 1,37 Millionen Euro hingeblättert werden. Die Unterkunft verfügt immerhin schon über drei Zimmer, Terrasse und Garten. „Nach wie vor spürt man das reiche kulturelle Erbe und das pulsierende künstlerische Leben, das in dieser bezaubernden Stadt zu finden ist“, heißt es in dem Angebot des Immobilienmaklers. Besonders gefragt sind Lagen nahe dem Zentrum mit Blick auf die Traun oder in der Nähe von Kulturstätten.
„Die Investoren nutzen das Kulturhauptstadtjahr aus. Aus Profitgier wird alles zugebaut, die Häuser schießen sinnlos in die Höhe. Wenn nicht bald Vernunft einkehrt, kann sich bald keiner mehr eine Wohnung leisten“, seufzt der Pensionist.
