Jetzt geht es los

Uni Wien: Neue Studien und Orientierungswochen

Wien
17.09.2025 16:00
Im Studienfach Microbiome Science lernen Studierende biomedizinische und molekulare Fragen zu ...
Im Studienfach Microbiome Science lernen Studierende biomedizinische und molekulare Fragen zu beantworten.(Bild: derknopfdruecker)

Im September und Oktober läuten die Willkommenswochen das Wintersemester an der Universität ein. Mit Führungen und Workshops lernen Studienanfänger das Angebot der Hochschule besser kennen. Es gibt vier neue englischsprachige Studien.

0 Kommentare

Besonders bei der unileben-Messe im Uni-Hauptgebäude am Ring (1. und 2. Oktober) erhalten Erstsemester und Neuankömmliche viele nützliche Infos https://studieren.univie.ac.at/welcome.

Neu im Programm sind vier englischsprachige Studien, die ebenfalls im Oktober beginnen:

  • Mathematical Foundations of Data Science ist das erste vollständig in Englisch unterrichtete Bachelorstudium. Es verbindet Mathematik mit moderner Datenwissenschaft. Stichwort KI und maschinelles Lernen.
  • Religion in Europe ist ein Masterstudium, dass sich an Bachelorabsolventen richtet, die sich mit dem Phänomen Religion beschäftigen.
  • In Microbiome Science erforschen die Studierenden biomedizinische, genetische und umweltwissenschaftliche Fragenstellungen, etwa die Evolution von Viren.
  • Arabic Linguistics ist ein englischsprachiges Masterstudium. Es befasst sich u.a. mit den Dialekten, Varianten und der Geschichte der arabischen Sprache.

Un mit dem u:book-Verkaufsfenster (22. September bis 20. Oktober) bietet die Uni Wien hochwertige Laptops und Tablets zu günstigen Preisen an. Infos: https://ubook.at/

