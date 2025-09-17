Salzburg: Auto fängt mitten auf Parkplatz Feuer

Salzburg pumpt Millionen in Tourismusgesellschaft
Trotz Sparpaket
Am Dienstagnachmittag geriet ein Auto auf einem Parkplatz bei der B311 in Lend (Salzburg) in Brand. Während die Feuerwehr das Fahrzeug löschte, musste die viel befahrene Straße gesperrt werden.
Die Feuerwehr Lend wurde am Dienstagnachmittag wegen eines Fahrzeugbrands an der B311 von einer zufällig anwesenden Polizeistreife alarmiert. Als die Florianis eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Mit schwerem Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen und löschten das Fahrzeug.
Die B311 musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Es gab keine Verletzten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.