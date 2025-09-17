Salzburg: Auto fängt mitten auf Parkplatz Feuer

Die Feuerwehr Lend wurde am Dienstagnachmittag wegen eines Fahrzeugbrands an der B311 von einer zufällig anwesenden Polizeistreife alarmiert. Als die Florianis eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Mit schwerem Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen und löschten das Fahrzeug.