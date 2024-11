Helfer zog bewusstlosen Mann aus brennendem Auto

Am Dienstagabend wurde ein 25-Jähriger zum Lebensretter. Als er mit seiner Arbeitskollegin die B 69 in Soboth (Bezirk Deutschlandsberg) entlangfuhr, bemerkte er das verunfallte Auto eines 47-Jährigen. Kurzerhand zog er den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug, das wenig später in Flammen aufging.