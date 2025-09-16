Lebenslange Haft für Polizistenkiller von Mannheim

Antrag auf Asyl abgelehnt

Angeklagter lebte zuletzt mit Frau und Kindern in Hessen

Der Angeklagte war vermutlich mit elf Jahren aus Afghanistan geflohen. 2013 kam er nach Frankfurt und stellte einen Antrag auf Asyl. Dieser wurde abgelehnt. Es wurde allerdings ein Abschiebeverbot verhängt, vermutlich wegen des jugendlichen Alters. Er war der Polizei vor der Tat nicht bekannt. Bis zur Tat hatte A. mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern in Heppenheim gelebt – rund 35 Kilometer nordöstlich von Mannheim.