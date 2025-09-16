Margot Robbie trägt schon wieder Hauch von Nichts

Hot, hotter, Margot Robbie! Die Schauspielerin, die in der letzten Woche in einem transparenten Kleid für jede Menge Schlagzeilen sorgte, legte am Montag mit einem weiteren ziemlich freizügigen Look nach.
Zur Premiere ihres neuen Films „A Big Bold Beautiful Journey“ in New York erschien die 35-Jährige in einem wahren Wow-Dress von Mugler – eine Neuauflage eines Haute-Couture-Designs von Thierry Mugler aus dem Jahr 1998.
Viel Bein und viel Dekolleté
Und der Look hatte es mal wieder in sich. Denn das Kleid bestand lediglich aus wenigen schwarzen Stoffbahnen, unter den extralangen Schlitzen im Rock blitzten die sexy Beine der Australierin hervor.
Eine weiße Korsage setzte zudem einen tollen Akzent und sorgte für ein aufregendes Dekolleté. Das Outfit rundete Robbie schließlich mit einer Hochsteckfrisur, funkelnden Ohrringen, einem Armband und schwarzen Sandaletten ab.
Sexy Comeback aus Babypause
Margot Robbie hat erst vor wenigen Wochen ihr Red-Carpet-Comeback nach der Babypause gefeiert. Die Australierin wurde im letzten Herbst erstmals Mama. Seitdem sorgt sie immer wieder für modische Hingucker am roten Teppich – etwa letzte Woche, als sie im transparenten Armani-Privé-Kleid ihren Po blitzen ließ.
„A Big Bold Beautiful Journey“ erzählt die Geschichte von Sarah (Robbie) und David (Colin Farrell), die sich auf der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes kennenlernen und bald in ein überirdisches Abenteuer hineingezogen werden, bei dem sie ihre gemeinsamen Meilensteine der Vergangenheit noch einmal erleben. Der Film kommt am 2. Oktober in die deutschen Kinos.
