Margot Robbie trägt schon wieder Hauch von Nichts

„A Big Bold Beautiful Journey“ erzählt die Geschichte von Sarah (Robbie) und David (Colin Farrell), die sich auf der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes kennenlernen und bald in ein überirdisches Abenteuer hineingezogen werden, bei dem sie ihre gemeinsamen Meilensteine ​​der Vergangenheit noch einmal erleben. Der Film kommt am 2. Oktober in die deutschen Kinos.