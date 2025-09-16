Defektes Fahrzeug sorgt für Ärger bei Fahrgästen

Auf der U1 kam es am Dienstagvormittag zu massiven Verzögerungen. Grund war ein schadhaftes Fahrzeug, das im Frühverkehr für Chaos sorgte. Beispielsweise war die Station VIC völlig überfüllt.
Wie die Wiener Linien bereits mitteilten, wurde die Garnitur zwischen Vorgartenstraße und Donauinsel aus dem Verkehr genommen, Techniker waren schnell im Einsatz. Während der Arbeiten kam es auf der Strecke zwischen den Stationen zu längeren Wartezeiten, Fahrgäste mussten auf die nächste U-Bahn warten.
„Ungünstigste Uhrzeit“
Ein verärgerter Fahrgast schilderte die Situation vor Ort: „Man hat schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt, als die Garnitur in jeder Station einen längeren Aufenthalt als gewohnt hatte. Ab Kaisermühlen ging dann nichts mehr. Die Störung passierte zur denkbar ungünstigsten Uhrzeit.“ Außerdem sollen sich Servicemitarbeiter der Wiener Linien bemüht haben, den gestrandeten Menschen zu helfen und Ersatzlinien zu finden.
Dauer der Betriebsstörung unklar
Fahrgäste wurden gebeten, vor Fahrtantritt weitere Betriebsinfos auf der Website oder in der WienMobil-App abzurufen. Nach aktuellen Infos kam es auch noch bis kurz vor 9 Uhr zu unterschiedlichen Intervallen. Fahrgäste brauchen weiterhin viel Geduld auf der Strecke.
