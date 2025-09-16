Defektes Fahrzeug sorgt für Ärger bei Fahrgästen

„Ungünstigste Uhrzeit“

Ein verärgerter Fahrgast schilderte die Situation vor Ort: „Man hat schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt, als die Garnitur in jeder Station einen längeren Aufenthalt als gewohnt hatte. Ab Kaisermühlen ging dann nichts mehr. Die Störung passierte zur denkbar ungünstigsten Uhrzeit.“ Außerdem sollen sich Servicemitarbeiter der Wiener Linien bemüht haben, den gestrandeten Menschen zu helfen und Ersatzlinien zu finden.