Lkw-Fahrer (60) mäht Baustelleneinrichtung nieder

Der Lkw-Lenker konnte nicht viel tun. Sein Fahrzeug prallte gegen die rechts stehenden Betonleitwände. Durch die Wucht des Aufpralls wurden diese einige Meter weiter geschleudert. Erst nach 80 Meter blieb das arg in Mitleidenschaft gezogene Lkw-Gespann liegen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.