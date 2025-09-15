Lkw-Fahrer (60) mäht Baustelleneinrichtung nieder

Nichts Schlimmes ahnend war ein 60-Jähriger am Sonntagabend gegen 23 Uhr mit seinem Lkw samt Anhänger auf der A14 in Richtung Deutschland unterwegs, als ausgerechnet im Baubestellenbereich bei Klaus der vordere, rechte Reifen platzte.
Der Lkw-Lenker konnte nicht viel tun. Sein Fahrzeug prallte gegen die rechts stehenden Betonleitwände. Durch die Wucht des Aufpralls wurden diese einige Meter weiter geschleudert. Erst nach 80 Meter blieb das arg in Mitleidenschaft gezogene Lkw-Gespann liegen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.
Fahrspur und Auffahrt gesperrt
Bei dem Crash wurden insgesamt sieben der Betonleitwände beschädigt. Die Feuerwehr Götzis musste anrücken, um die Unfallstelle zu sichern. Unter anderem mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die rechte Fahrspur sowie die Auffahrt Klaus in Fahrtrichtung Tirol bis 1.30 Uhr gesperrt werden.
