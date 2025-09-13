Im Volkstheater via Milchstraße in die Zukunft

Ein Haus leerzuspielen, ist einfach, der Wiederaufbau ein Himmelfahrtskommando. Umso entschlosseneren Zuspruch verdient die neue Direktion des arg beschädigten Volkstheaters. Zumal am Beginn ein programmatischer Glücksfall steht: Jura Soyfer war der jüngste der drei Maßstabsetzer aus der Wiener Zwischenkriegszeit, die von den Nazis ermordet wurden. Dem Spott der Kabarettisten Fritz Grünbaum, Peter Hammerschlag und Jura Soyfer konnte das Pack bloß Gewalt entgegensetzen.