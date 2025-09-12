Promis im Zirkus ++ Sorge um heimischen Musiker

Zum 200. Geburtstag von Johann Strauss trifft klassische Musik auf Zirkusmagie – ein Spektakel für die Promis. Außerdem: Ein Entertainer im Wordrap, Glanz und Glamour am Diversity Ball, spektakuläre Auftritte bei den MTV Music Awards – und Sorge um einen heimischen Musiker. Das alles und mehr gibt es in Adabei Prime.