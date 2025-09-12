Land Salzburg erlaubt Abschuss von 15 Bibern

Ziel sei es, Konflikte mit Prävention, Entschädigung und auch der Erlegung zu minimieren, so Svazek: „An dieser Reihenfolge werden wir auch festhalten.“ Der Biberbestand im Bundesland Salzburg beträgt derzeit rund 400 Exemplare. Der Großteil der Reviere liegt entlang der Salzach im Flachgau und entlang der Saalach im Pinzgau. In der Begutachtung zum Verordnungsentwurf waren 17 Stellungnahmen abgegeben worden, die laut Svazek aber nur zum Teil eingearbeitet worden seien, da EU-rechtliche Vorgaben eingehalten werden müssen. Für 2026 sei aber bereits eine Novelle geplant, in der weitere Aspekte berücksichtigt werden sollen, etwa die aktuelle Entwicklung der Biberpopulation.