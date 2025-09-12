Morgen geht‘s los: Es wird wieder aufgesteirert!

Im Vorjahr verblies der Sturm das beliebte Brauchtumsfestival – aber heuer wird wieder aufgesteirert! Tausende Freunde von Tracht und Volksmusik werden am Wochenende in der Grazer Innenstadt erwartet, wo auch die „Krone“-Almhütte ihre Türen öffnet.
Fleißig gearbeitet wird derzeit in der Grazer Innenstadt, damit sie auch heuer wieder zur prächtigen Bühne für das größte Volkskulturfestival Österreichs werden kann. Im Vorjahr ist das Aufsteirern ja dem Unwetter zum Opfer gefallen und musste kurzfristig abgesagt werden. Auch heuer sollte man, laut aktuellen Prognosen, den Schirm zwar sicherheitshalber einpacken, aber auch die Sonne hat sich fürs Aufsteirern-Wochenende (13. und 14. September) angesagt.
Und so vielseitig wie die Wetterprognose für das kommende Wochenende ist auch das Programm vom Aufsteirern. Der Samstag zum Beispiel startet um 10 Uhr mit dem Oberlandler-Kirtag, ab Mittag dann stehen auf 12 Bühnen in der Innenstadt diverseste Konzerte an. Und am Abend vermischt sich Volksmusik bei mehreren Crossover-Konzerten mit anderen musikalischen Genres – wie Pop, Rock oder auch Reggae.
Am Sonntag dann steigt der große Aufsteirern-Tag mit dichtem Programm von 10 bis 20 Uhr – in der gesamten Grazer Innenstadt warten steirische Klänge und Tänze, Handwerk und Brauchtümer und natürlich auch Schmankerln auf Sie!
Und auch die „Krone“ ist heuer wieder live dabei, mit unserer „Krone“-Alm übersiedeln wir zum Eisernen Tor – also mitten hinein ins bunte Treiben des Festivals. Dort wartet auf Sie unter anderem eine Foto-Box, wo Sie Ihren Besuch beim Aufsteiern festhalten können. Und am Sonntag gibt es dort für die Kleinen auch eine Kinderanimation.
Für unsere Abonnenten gibt es zudem tolle Aufsteirern-Geschenke. Kommen Sie zum „Krone“-Kiosk (Joanneumring 4) und holen Sie sich einen Kulinarik-Gutschein für sich und eine Begleitperson in der Höhe von je 7 Euro, einzulösen bei der „Krone“-Alm. Und auch ein Lebkuchen-Herz von der Lebzelterei Pirker Mariazell können Sie sich gratis beim „Krone“-Kiosk abholen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.