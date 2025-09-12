Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volkskultur-Festival

Morgen geht‘s los: Es wird wieder aufgesteirert!

Aufsteirern
12.09.2025 10:00
Gute Stimmung beim Aufsteirern in Graz! Tolle Musik, Brauchtum, Handwerk und Kulinarik aus der ...
Gute Stimmung beim Aufsteirern in Graz! Tolle Musik, Brauchtum, Handwerk und Kulinarik aus der Steiermark stehen beim Volkskultur-Festival im Mittelpunkt.(Bild: Jauschowetz Christian)

Im Vorjahr verblies der Sturm das beliebte Brauchtumsfestival – aber heuer wird wieder aufgesteirert! Tausende Freunde von Tracht und Volksmusik werden am Wochenende in der Grazer Innenstadt erwartet, wo auch die „Krone“-Almhütte ihre Türen öffnet.

0 Kommentare

Fleißig gearbeitet wird derzeit in der Grazer Innenstadt, damit sie auch heuer wieder zur prächtigen Bühne für das größte Volkskulturfestival Österreichs werden kann. Im Vorjahr ist das Aufsteirern ja dem Unwetter zum Opfer gefallen und musste kurzfristig abgesagt werden. Auch heuer sollte man, laut aktuellen Prognosen, den Schirm zwar sicherheitshalber einpacken, aber auch die Sonne hat sich fürs Aufsteirern-Wochenende (13. und 14. September) angesagt.

Und so vielseitig wie die Wetterprognose für das kommende Wochenende ist auch das Programm vom Aufsteirern. Der Samstag zum Beispiel startet um 10 Uhr mit dem Oberlandler-Kirtag, ab Mittag dann stehen auf 12 Bühnen in der Innenstadt diverseste Konzerte an. Und am Abend vermischt sich Volksmusik bei mehreren Crossover-Konzerten mit anderen musikalischen Genres – wie Pop, Rock oder auch Reggae.

Das Aufsteirern in Zahlen
Das Aufsteirern in Zahlen(Bild: Krone KREATIV)

Am Sonntag dann steigt der große Aufsteirern-Tag mit dichtem Programm von 10 bis 20 Uhr – in der gesamten Grazer Innenstadt warten steirische Klänge und Tänze, Handwerk und Brauchtümer und natürlich auch Schmankerln auf Sie!

Und auch die „Krone“ ist heuer wieder live dabei, mit unserer „Krone“-Alm übersiedeln wir zum Eisernen Tor – also mitten hinein ins bunte Treiben des Festivals. Dort wartet auf Sie unter anderem eine Foto-Box, wo Sie Ihren Besuch beim Aufsteiern festhalten können. Und am Sonntag gibt es dort für die Kleinen auch eine Kinderanimation.

Lesen Sie auch:
Volksmusik war auch bei der Programmpräsentation zu hören.
12. bis 14. September
Volkskultur für alle: So wird das Aufsteirern 2025
18.08.2025
Am Aufsteirern 2025
Eine Meile für Tradition und Handwerkskunst
25.08.2025
„Krone“-Umfrage
Tracht und Kernöl: Womit das Aufsteirern punktet
05.09.2025

Für unsere Abonnenten gibt es zudem tolle Aufsteirern-Geschenke. Kommen Sie zum „Krone“-Kiosk (Joanneumring 4) und holen Sie sich einen Kulinarik-Gutschein für sich und eine Begleitperson in der Höhe von je 7 Euro, einzulösen bei der „Krone“-Alm. Und auch ein Lebkuchen-Herz von der Lebzelterei Pirker Mariazell können Sie sich gratis beim „Krone“-Kiosk abholen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
196.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
116.933 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.019 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1761 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf