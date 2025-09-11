Red Dot Award 2025 für Thermomix TM7 und Cookidoo

Vorwerk hatte den Thermomix TM7 zu Jahresbeginn auf den Markt gebracht. Das Gerät verfügt über mehr als 1.500 überarbeitete Einzelteile, ein 10-Zoll-Multi-Touch-Display sowie einen neuen, besonders leisen Motor. In Verbindung mit dem Portal Cookidoo, das über 100.000 Rezepte bietet, soll das Kochen einfacher und vielfältiger werden.