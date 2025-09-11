Vorteilswelt
Neue Auszeichnung

Red Dot Award 2025 für Thermomix TM7 und Cookidoo

Kulinarik
11.09.2025 18:30
(Bild: Vorwerk)

Der neue Thermomix TM7 von Vorwerk und das dazugehörige Rezept-Portal Cookidoo sind mit dem Red Dot Award: Brands & Communication Design 2025 ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Interface & User Experience Design“ überzeugten sie die Jury mit einer benutzerfreundlichen Verbindung von moderner Technik und intuitiver Bedienung.

0 Kommentare

Der Red Dot Award zählt seit über 70 Jahren zu den renommiertesten Wettbewerben für Designqualität. In diesem Jahr bewarben sich Unternehmen und Agenturen aus 58 Ländern in 18 Kategorien.

Vorwerk hatte den Thermomix TM7 zu Jahresbeginn auf den Markt gebracht. Das Gerät verfügt über mehr als 1.500 überarbeitete Einzelteile, ein 10-Zoll-Multi-Touch-Display sowie einen neuen, besonders leisen Motor. In Verbindung mit dem Portal Cookidoo, das über 100.000 Rezepte bietet, soll das Kochen einfacher und vielfältiger werden.

Zitat Icon

Die Welt des Kochens entwickelt sich weiter, und das gilt auch für den Thermomix.

Jan Delfs, Head of Global Design bei Vorwerk

Der TM7 wurde in diesem Jahr bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Testsieger im F.A.Z. Kaufkompass und mit Bestnoten bei CHIP Online. Auch beim Plus X Award erhielt er mehrere Preise. Mit der Verleihung des Red Dot Award setzt Vorwerk seine Erfolgsserie fort.

